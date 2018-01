Akkoord over loonsverhoging in nieuwe cao slagerijen

In vijftien maanden gaan medewerkers van industriële slagerijen er in totaal 2,35 procent op vooruit, maakt de vakbond vrijdag bekend. Voor medewerkers van ambachtelijke slagerijen is de stijging 2,05 procent.

De verbetering hangt niet alleen samen met een loonsverhoging van 1,75 procent, maar ook met de afschaffing van een premie. Door het afbouwen van die premie, houden werknemers meer over.

Hygiëne

Verder wordt de tijd voor het treffen en hygiënemaatregelen, zoals het wassen van handen rondom de pauzes, als werktijd gezien. Vanaf juli 2019 worden ook de hygiënehandelingen aan het einde van de dag tot werktijd gerekend. Volgens de bond lopen medewerkers jaarlijks 80 euro mis doordat zij dit in hun eigen tijd moesten doen.

"Verplicht handen wassen, kan eindelijk in de baas z'n tijd. Ook gaan vooral verkoopmedewerkers en veel fabrieksmedewerkers er nog eens een paar procent extra op vooruit door een hoger basisloon", stelt FNV-bestuurder John Klijn. "Het gaat dan om 1,5 tot 5 procent extra, vooral voor de laagste functiegroepen", aldus Klijn.

Gekkigheid

Ook is afgesproken dat de medewerkers minimaal vijf zaterdagen vrij mogen nemen. "Dit was voorheen altijd heel lastig, vooral voor winkelpersoneel dat eigenlijk alleen op vakantie mocht vanaf zondag tot een vrijdag", weet Klijn. "Die gekkigheid is nu wat ingeperkt."

Daarnaast mag iedereen vanaf zestig jaar met behoud van een volledig salaris en een volledige pensioenopbouw 95 procent gaan werken.

Vanaf 2021 mogen 60-plussers voor 90 procent werken en volledig doorbetaald krijgen. Deze werknemers worden vanuit een fonds betaald.

Stemming

De nieuwe cao wordt nog aan de leden van de vakbond voorgelegd. Zij krijgen tot 25 januari de tijd om hun stem uit te brengen.

De cao zou met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1 oktober 2017 en loopt tot en met eind 2018. Er vallen zo'n zeventienduizend werknemers onder de cao, onder wie drieduizend bij industriële slagerijen en veertienduizend bij ambachtelijke slagerijen.