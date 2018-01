'Japanse bank wil uraniumverrijker Urenco inlijven'

De eerste gesprekken zijn volgens de krant al gevoerd, schrijft zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden.

Urenco is een van 's werelds grootste leveranciers van verrijkt uranium. Dat kan onder meer worden gebruikt als splijtstof in kerncentrales.

VS

Naast Japan zou ook vanuit de VS interesse zijn voor het bedrijf dat met zijn hoofdkantoor in Londen zit, maar ook in Almelo een productielocatie heeft. De Amerikanen willen vooral voorkomen dat de kennis en kunde van Urenco in handen valt van bijvoorbeeld China of Rusland.

Naar verluidt trekt JBIC daarom op met het Amerikaanse Centrus Energy. De Japanse overheid is in gesprek met de overheden van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dat ook voor een derde eigenaar is.

De rest is in handen van RWE en E.ON. JBIC en Centrus zouden beide mikken op de helft van de aandelen.

Fukushima

De prijzen in de uranium markt staan flink onder druk sinds de ramp in Fukushima in 2011 en door de keuze van Duitsland om uit kernenergie te stappen.

In de VS zijn diverse kerncentrales buiten werking gesteld, omdat alternatieve bronnen als aardgas en hernieuwbare energie voordeliger zijn geworden.