IEA verwacht dit jaar forse stijging olieproductie VS

Dat biedt tegenwicht aan de productiebeperkingen die de OPEC samen met onder meer Rusland heeft doorgevoerd, schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn maandrapport over de mondiale oliemarkt.

De productiegroei in de VS doet volgens de denktank, die veel westerse regeringen adviseert over hun energiebeleid, denken aan de ''onstuimige'' periode tussen 2013 en 2015.

In die jaren voerde met name de VS de productie zo sterk op dat een overaanbod ontstond en de olieprijzen zwaar onder druk kwamen te staan.

In balans

Zo'n vaart zal het volgens het IEA nu niet lopen, aangezien vraag en aanbod op de oliemarkt dit jaar naar verwachting ''ruwweg in balans'' zullen zijn.

Dat komt mede doordat de OPEC-landen en hun bondgenoten volgens het IEA blijk van een opmerkelijke discipline waar het gaat om de inperking van hun productie. Afspraken daarover gelden nog minimaal tot eind 2018.

Opmerkelijk

De ontwikkelingen in de VS noemt het IEA ''net zo opmerkelijk''. 's Werelds grootste economie lijkt volgens de denktank op koers te liggen om oliegrootmachten als Saoedi-Arabië en Rusland voorbij te streven en ook 's werelds grootste olieproducent te worden.

Een troost voor de landen die hun productie nu in toom houden en dus marktaandeel inleveren, is dat zij afgelopen jaar wel konden profiteren van aantrekkende prijzen. Hoewel zij minder olie oppompten, hielden zij daar per saldo meer aan over, aldus het IEA.