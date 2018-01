Bonden en Unilever spreken loonsverhoging af in nieuwe cao

De lonen gaan in twee stappen in totaal met 2,4 procent omhoog, maakt de vakbond donderdag bekend. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling van 2 procent voor de periode dat de oude cao al verlopen was. Verder komt er een onderzoek naar het langer inzetbaar houden van medewerkers.

De nieuwe cao heeft met terugwerkende kracht een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juli 2018. "Het werd tijd dat de medewerkers hun langverwachte loonsverhoging krijgen, net als een nabetaling", zegt FNV-bestuurder Niels Suijker.

Concreet

De bonden zijn het ook eens geworden over onder meer jeugdlonen, loopbaanscans, scholingsbudgetten en een ouderenregeling.

"Die afspraken hopen we later dit jaar, bij de onderhandelingen over weer een nieuwe cao, concreet te maken", zegt onderhandelaar Peter de Jong van CNV Vakmensen.

De Jong stelt dat er gezien de omstandigheden van het bedrijf "een behoorlijk resultaat" is bereikt. De bond zal de cao binnenkort aan de eigen leden voorleggen. "Het is een beperkt pakket aan afspraken geworden, waar de leden nog over mogen stemmen", meent Suijker.

Unox

Daarnaast krijgen ex-medewerkers van Unilever die in de worstenfabriek in Oss werken een eenmalige nabetaling van 2 procent over de periode van 1 mei 2017 tot 1 juli 2018.

Dit is bedoeld als compensatie voor de structurele loonsverhogingen die zij missen vanwege de verkoop van de Unox-fabriek. Per juli 2018 vallen zij onder de cao voor de vleeswarenindustrie.