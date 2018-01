Britse piloten Ryanair krijgen forse loonsverhoging

Elders is Ryanair er nog niet uit. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij is nog met meerdere vakbonden in onderhandeling.

De hele situatie is een unicum bij Ryanair. De maatschappij kreeg vorige maand te maken met de eerste pilotenstaking in zijn 32-jarige bestaan. In Duitsland legden piloten enkele uren het werk neer nadat onderhandelingen tussen het bedrijf en hun vakbond over collectieve arbeidsvoorwaarden op niets waren uitgelopen.

Kort daarvoor had Ryanair voor het eerst de deur opengezet voor dergelijke onderhandelingen met vakbonden. Eerder maakte het bedrijf alleen individuele afspraken met piloten, die daardoor volgens de bonden veel slechter af zijn dan hun collega's bij andere Europese luchtvaartmaatschappijen.