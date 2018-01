Primark verkoopt minder dan verwacht

Primark wijst onder meer naar het warme weer in oktober, dat verkopen in Europa in de weg zat.

Vooral in Noord-Europa en met name Nederland kende Primark naar eigen zeggen moeilijke marktomstandigheden. Volens financieel directeur John Bason viel in sommige landen de omzet in oktober met dubbele cijfers terug. Hij wees verder op de ,,sterke" groei op de Britse thuismarkt en aanhoudende groei in de Verenigde Staten.

De ietwat teleurstellende handelsupdate van Primark, dat onderdeel is van Associated British Foods, past in het rijtje van bedrijven als H&M en Marks & Spencer, die volgens kenners in de meetperiode ook ondermaats presteerden.

Bij Primark vragen ze zich daarbij hardop af of de boot niet wordt gemist doordat het bedrijf vooralsnog niet doet aan onlineverkopen. Volgens Bason heeft de keten wel profijt van het wereldwijde web. Hij wijst onder meer op de merchandise en sociale media die het bedrijf gebruikt om klanten te binden.

Primark-moeder ABF handhaafde de verwachtingen voor verder groei in winst en omzet in het lopende boekjaar.