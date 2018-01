Vijfde recordjaar op rij met groei van 223 miljoen ton voor Antwerpse haven

Het containervervoer was goed voor een toename van 4,3 procent en vloeibare goederen, zoals olie en aardoliederivaten, met 5,7 procent, maakte het havenbedrijf bekend. Het aandeel van droog massagoed, zoals kolen, ertsen en graan daalde met 3,7 procent.

Volgens havenbaas Jacques Vandermeiren geven de groeicijfers vertrouwen voor de toekomst. ''Ook voor de komende jaren verwachten we nog steeds groei in de behandeling van containers, vandaar dat we ook in 2018 volop blijven inzetten op het voorzien van extra capaciteit voor de behandeling van containers in Antwerpen.”

De Vlaamse regering komt later dit jaar met een oplossing voor de extra containercapaciteit. Verder wordt dit jaar gekeken naar nauwere samenwerking met de haven van Zeebrugge.

Afgelopen jaar kwamen 14.223 zeeschepen aan in Antwerpen, een daling van 1,7 procent.