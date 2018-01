Britse investeerder doet vijandig bod op moederbedrijf Fokker

GKN wees het voorstel vorige week resoluut van de hand, onder meer omdat het veel te laag zou zijn.

Het vijandige bod plakt op GKN een prijskaartje van in totaal 7,4 miljard pond (8,3 miljard euro). De geboden prijs per aandeel is hoger dan vorige week naar buiten werd gebracht, maar dat komt doordat het aandeel Melrose sindsdien op de beurs in waarde is gestegen. Het leeuwendeel van de overnameprijs wordt in aandelen voldaan.

Melrose is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het verbeteren van de prestaties van industriële bedrijven. GKN is momenteel kwetsbaar door een aantal tegenvallers bij zijn Amerikaanse tak.

Die leidden vorig jaar tot het vertrek van de daarvoor verantwoordelijke bestuurder Kevin Cummings, die eigenlijk per 1 januari de hoogste baas van het concern zou worden.

Druk

Zelf denkt GKN het tij te kunnen keren door zich op te splitsen. Daarbij komen de bedrijfsonderdelen die onderdelen en materialen leveren aan respectievelijk de autosector en de luchtvaartindustrie, op eigen benen te staan. De lucht- en ruimtevaarttak staat sinds kort onder leiding van de Nederlander Hans Büthker, die daarvoor directeur was bij Fokker.

Nu Melrose zich rechtstreeks tot de aandeelhouders van GKN wendt, neemt de druk op het bedrijf evenwel toe om toch gesprekken aan te knopen over een mogelijke overname. De investeerder ziet de koersstijging van zijn eigen aandeel nadat GKN vorige week de publiciteit had gezocht, als bewijs dat de markt enthousiast is over zijn voorstel.

GKN wijst er in een reactie op dat de voorwaarden van het bod ten opzichte van vorige week niet wezenlijk zijn veranderd. Het bedrijf blijft bij zijn afwijzing en meent dat de eigen toekomstplannen de aandeelhouders uiteindelijk meer zullen opleveren.