Lagere winst, hogere verkopen bij Zalando

Zalando meldde op basis van voorlopige cijfers dat de omzet is uitgekomen op zo'n 4,5 miljard euro, tegen dik 3,6 miljard euro een jaar eerder. Voor dit jaar voorziet de retailer opnieuw zo'n sterke omzetplus.

Het resultaat voor rente en belastingen (ebit) bedroeg naar verwachting tussen de 209 miljoen en 222 miljoen euro. Dat betekent dat de brutomarge is gedaald van 5,9 procent in 2016 naar 4,7 tot 4,9 procent.

Investeren

Mede-topman Rubin Ritter denkt dat de marge voorlopig ook even niet omhoog zal gaan. Daarvoor steekt het bedrijf nu te veel geld in andere zaken. Het doel is namelijk om in een tijdsbestek van ongeveer drie jaar te verdubbelen in omvang.

Er wordt fors geïnvesteerd in logistiek en techniek om alle pakketjes snel bij mensen thuis bezorgd te krijgen. Zalando gaat binnenkort ook cosmetica aanbieden. De webretailer begint dit jaar in zijn thuisland met het verkopen van geurtjes, make-up en huid- en haarproducten. Andere landen volgen later.

Bovengemiddeld

De Nederlandse markt is ook heel belangrijk voor Zalando, zegt Ritter. Hier groeit Zalando de laatste jaren ''bovengemiddeld''. Meer wil hij daar niet over zeggen.

Zalando had het in het vierde kwartaal wel moeilijk, vooral in oktober. Dat kwam door het weer, legt Ritter uit. De weersomstandigheden hielpen het shoppen voor kleding niet bepaald in de hand. Toch kende Zalando naar eigen zeggen een sterk jaareinde. Dankzij de gestegen populariteit van een dag als Black Friday en natuurlijk de kerstverkopen rinkelde de kassa van de webshop aanhoudend.