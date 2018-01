ASML boekt hogere omzet dan verwacht in vierde kwartaal

Waar het Veldhovense hightechbedrijf rekende op een terugval van de verkopen aan het einde van het jaar, haalden sommige klanten gezien de sterke vraag naar halfgeleiders juist orders naar voren.

ASML kon daarnaast eerder dan verwacht twee machines op basis van zijn EUV-technologie meenemen in de omzet.

Die steeg daardoor naar 2,6 miljard euro, tegen 2,5 miljard euro in het derde kwartaal. Vooraf had het bedrijf gerekend op 2,1 miljard euro aan omzet. Ook de brutomarge viel met 45,2 procent ruim een vol punt hoger uit dan de eigen prognose.

Toename winstgevendheid

Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Het bedrijf mikt voor 2020 op een omzetniveau van minstens 10 miljard euro. Met ruim 9 miljard euro aan opbrengsten in 2017, een kwart meer dan een jaar eerder, komt dat doel nu al in zicht. De nettowinst ging over heel 2017 met 44 procent omhoog naar 2,1 miljard euro

ASML rekent voor het eerste kwartaal nog wel op een daling van de omzet naar circa 2,2 miljard euro. Daar staat tegenover dat de brutomarge verder oploopt naar 47 tot 48 procent. Het bedrijf stelt een dividend voor van 1,40 euro per aandeel, 20 cent meer dan een jaar eerder. Daarnaast gaat het voor 2,5 miljard euro eigen aandelen inkopen.

EUV-orders

Voor EUV-machines heeft ASML inmiddels 28 orders in de boeken staan, goed voor een toekomstige omzet van meer dan 3 miljard euro. In die nieuwe technologie om schakelingen op chips te etsen heeft ASML de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd. Over heel 2017 was EUV nog verliesgevend voor ASML, maar in het vierde kwartaal werd quitte gedraaid, zegt topman Peter Wennink in een toelichting.

Verder maakte ASML bekend dat het een opvolger heeft gevonden voor financieel directeur Wolfgang Nickl, die dit voorjaar overstapt naar het Duitse farmacieconcern Bayer. Zijn plek in het bestuur wordt per 1 juni overgenomen door Roger Dassen, voormalig topman van accountantsbureau Deloitte Nederland.