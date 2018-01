SER constateert hoogste aantal fusies en overnames in tien jaar tijd

Het adviesorgaan van het kabinet maakt dinsdag bekend op de hoogte te zijn gebracht van 588 transacties, het hoogste aantal in tien jaar tijd. Het was vooral raak in de dienstensector en de industrie.

Fusiepartijen moeten betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de fusie en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Daarmee worden de belangen van werknemers van die bedrijven beschermd.

Leven bedrijven de regels niet na dan kunnen bonden of fusiepartijen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Dit werd afgelopen jaar elf keer gedaan.

Dit leidde in twee gevallen tot een uitspraak. De klagers werden in beide gevallen in het gelijk gesteld.