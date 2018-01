Chinese kredietbeoordelaar Dagong verlaagt kredietstatus VS

Volgens het kredietbureau zijn de vooruitzichten voor de grootste economie van de wereld negatief, maakt Dagong dinsdag bekend.



Dagong stelt dat de groei van de Amerikaanse economie steeds afhankelijker is geworden van het maken van schulden. Hierdoor zal de Amerikaanse federale overheid minder goed in staat zijn om aan de eigen betalingsverplichtingen te voldoen.



In december heeft de Amerikaanse president Donald Trump nog een pakket belastingverlagingen goedgekeurd dat tot een extra schuld van 1,4 biljoen dollar leidt.



De kredietbeoordelaar benadrukt dat de Amerikaanse overheid door de belastingverlagingen direct minder middelen heeft om de overheidsschuld af te lossen.



De VS heeft bij de grote Amerikaanse kredietbeoordelaars Fitch en Moody's momenteel de hoogste beoordeling AAA. S&P heeft de VS in 2011 iets lager gezet op AA+.