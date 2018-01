Sanoma wil Belgische vrouwenbladen verkopen

Dit meldt Sanoma, uitgever van onder meer Donald Duck en NU.nl, dinsdag. In de Belgische portfolio zitten onder andere de merken Libelle, Femmes d'Aujourd'hui en La Maison Victor.

Alle merken samen draaien een omzet van 78 miljoen euro. Roularta betaalt een bedrag van 34 miljoen euro. Als de verkoop doorgaat, verliezen 96 medewerkers in de commerciële en ondersteunende diensten hun baan. Sanoma overlegt hierover met de sociale partners.

"De integratie van Sanoma’s Nederlandse en Belgische mediabedrijven heeft de afgelopen jaren tot goede, maar relatief beperkte synergie geleid, bijna uitsluitend binnen de ondersteunende diensten", zegt Sanoma-ceo Susan Duinhoven over de verkoop. "Deze synergieën zijn geringer dan die nu tussen het Belgische Roularta en de over te nemen titels ontstaan."

Einde reorganisatie

De Belgische woonbladen blijven integraal onderdeel van de Belgisch-Nederlandse tak van Sanoma. Het concern blijft ook met contentmarketingbedrijf HeadOffice actief in België.

Het Finse concern zegt dat met de verkoop een einde komt aan de reorganisatie in Nederland en België. Susan Duinhoven: "In een mediamerkenportfolio zullen altijd titels aangekocht en verkocht worden, maar dit zal niet meer van een schaal zijn zoals wij dat in de afgelopen jaren hebben gedaan."

Sanoma verkocht in de laatste vier jaar een reeks bladen en merken. Zo gingen tijdschriften Beau Monde, Marie Claire, Nieuwe Revu, Panorama en Playboy naar Pijper Media. Vergelijkingssites Kieskeurig.nl en Kieskeurig.be werden overgenomen door Reshift en SBS, in 2011 aangekocht, ging vorig jaar over naar Talpa, het mediabedrijf van John de Mol.