HEMA opent in Dubai eerste winkels buiten Europa

In de komende vijf jaar is HEMA van plan "een fors aantal winkels" in het Midden-Oosten te openen, maakt de onderneming maandag bekend.

Het Nederlandse bedrijf werkt hierbij samen met Apparel Group. Dit bedrijf exploiteert wereldwijd 1.750 winkels voor merken zoals Rituals, Tommy Hilfiger en Calvin Klein.

Behoefte

"Het winkellandschap van Dubai kent vooral veel luxe winkels, terwijl de lokale bevolking - die vooral bestaat uit gezinnen - juist veel behoefte heeft aan winkels met betaalbare en kwalitatief hoogwaardige producten", stelt het bedrijf maandag.

"We hebben nu voor Dubai gekozen vanwege het grote potentieel voor HEMA en de interessante geografische ligging tussen Europa en Azië", laat directeur internationaal Richard Flint weten.

Interesse

Volgens hem bestaat er in landen buiten Europa al langer interesse in de Nederlandse warenhuisketen: "Daarom hebben we in de afgelopen periode onze winkelformule en organisatie zo ingericht dat we heel snel en eenvoudig winkels kunnen openen in nieuwe landen."

Onlangs maakte de onderneming bekend ook de Oostenrijkse markt te betreden. Verder wordt het aantal winkels in Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk de komende jaren verder uitgebreid.

Het concern heeft meer dan zevenhonderd winkels in negen landen. Er werken ruim elfduizend werknemers.