'C&A wordt mogelijk verkocht aan Chinese investeerders'

De deal zou bijna voltooid zijn, vertellen bronnen aan het Duitse weekblad Der Spiegel. C&A wil deze informatie niet bevestigen of ontkennen.

Cofra-Holding, het moederbedrijf van de modeketen in Zwitserland, zegt in een schriftelijk antwoord op de vraag van een mogelijke verkoop: "De lopende herstructurering van C&A omvat ook het verkennen van verschillende manieren om te penetreren in groeimarkten zoals China en de digitale markt. En kan ook mogelijke partnerschappen en andere soorten aanvullende, externe participaties inhouden.'"

De modeketen telt meer dan vijftienhonderd winkels in achttien Europese landen. C&A heeft meer dan 35.000 mensen in dienst en is een van de grootste modeketens van Europa. Het bedrijf staat door de toenemende concurrentie van ketens als H&M en Primark en online concurrentie zwaar onder druk.

De Brenninkmeijer-clan is een van de rijkste families van Europa met een geschat vermogen van meer dan 20 miljard euro. De streng katholieke familie bestaat uit meer dan duizend leden. De aandelen van de familie zijn ondergebracht in Cofra Holding, gevestigd in het Zwitserse Zug.

De gebroeders Clemens en August Brenninkmeijer, vandaar de bedrijfsnaam C&A, openden in 1841 in Sneek de eerste kledingwinkel.