Honderden banen op de tocht bij VGZ Heerlen

Over het lot van de driehonderd medewerkers is volgens een woordvoerder van de zorgverzekeraar nog geen knoop doorgehakt. ''Het huurcontract loopt nog tot 1 mei 2019 en we zijn voornemens de vestiging te sluiten. De sluitingsdatum is nog niet bekend, maar we wilden werknemers tijdig informeren."

De dichtstbijzijnde andere locatie van VGZ is in Eindhoven. FNV verwacht dat de verzekeraar het werk daar naartoe wil verplaatsen, zegt bestuurder Annelies Bontjer.

''Die afstand is redelijk groot. Er werken veel parttimers en uitzendkrachten, die gaan niet zo ver reizen voor hun werk."

CNV Vakmensen zegt dat de aankondiging voor de bonden en het personeel totaal onverwacht komt en spreekt van een luizenstreek.

"Toen we vorig najaar begonnen met de onderhandelingen, was er niets aan de hand. Nu we klaar zijn, blijkt er achter de schermen al een mega-reorganisatie te zijn voorbereid'', stelt onderhandelaar Robert Wonnink. "Dan ben je dus gewoon bedonderd, zo voel ik dat in ieder geval."

VGZ wil voor april van dit jaar meer duidelijkheid geven over de plannen. FNV gaat deze maand met de verzekeraar in gesprek over de gevolgen voor de werkgelegenheid.