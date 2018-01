Dijsselbloem draagt bel van voorzitter Eurogroep over

​De bel doet bij de vergaderingen van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden dienst als 'voorzittershamer'. De overdracht vond plaats op de Portugese ambassade in Parijs.

''Ik wil Jeroen Dijsselbloem bedanken voor zijn sterke leiderschap in de Eurogroep in een periode waarin de eurozone zwaar beproefd werd", zei Centeno. Dijsselbloem trad begin 2013 als voorzitter aan en kreeg meteen de financiële crises in Cyprus en Griekenland op zijn bord.

''De eurozone is nu in een veel betere staat dan in 2013", zei hij. ''Er is economische groei in alle landen, de werkloosheid daalt en de openbare financiën zijn gezonder."

Centeno werd op 4 december door de Eurogroepleden gekozen als zijn opvolger voor een termijn van 2,5 jaar. Op 22 januari mag hij de eerste vergadering voorzitten. Hij zei ''zeer gemotiveerd" te zijn om het roer over te nemen.