Nederlands containerbedrijf beboet voor corruptie in Afrika

Tussen 2005 en 2015 heeft MOL Europe volgens het Openbaar Ministerie (OM) via lokale dochtermaatschappijen werknemers van klanten in Ghana en Ivoorkust in totaal 281.193 euro aan smeergeld betaald. Die werknemers zorgden er vervolgens voor dat het bedrijf vrachten kreeg voor containerschepen.

De omkoping werd met nepfacturen verhuld. Naast de boete moet het bedrijf de door corruptie gemaakte winst van 32.169 euro afstaan.

Dat geld is via dividenden naar Nederland gekomen en is slechts een deel van de winst. Het OM heeft geen rechtsmacht over winst die in andere landen gemaakt is.

MOL Europe is onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Mitsui O.S.K. Lines, gevestigd in Japan.