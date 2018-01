Onderzoek naar vermogensbeheerder Koninklijk Huis om miljoenenfraude

Het zou om de directeur gaan van het bedrijf Box Consultants en twee gelieerde ondernemingen, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Box Consultants verdiende ten onrechte ruim 8 miljoen aan provisies.

De provisies voor buitenlandse beleggingen van cliënten zouden gedurende meerdere jaren niet aan de cliënten zijn doorbetaald, meldt een woordvoerder van het OM.

De band tussen het Koninklijk Huis en Box Consultants is innig, volgens het FD.

Konlinklijk Huis

De verdachte bij Box is de accountmanager van het Koninklijk Huis, blijkt uit documenten die het bedrijf het afgelopen jaar inbracht in civiele procedures tegen de Staat en een ex-werknemer.

Uit die documenten blijkt tevens dat Stichting Bewind een van de klanten van Box is, die weer de Stichting Fonds voor functionele kosten van het Huis Oranje-Nassau I beheert.

Stichting Fonds verzorgt behalve voor de prinsessen Christina en Irene ook het vermogen voor prinses Margriet.

Klanten

Daarnaast behoren tot de klanten onder anderen adviseur Pierre Caertuyvels van de Belgische koning Filip, leden van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een handvol sociale fondsen van vakbond CNV, aldus de krant.

In maart 2015 is het kantoor van de vermogensbeheerder en de woning van de directeur doorzocht. De directeur is in dezelfde maand aangehouden. Hij is daarna in bewaring gesteld, maar werd vrijgelaten vanwege persoonlijke omstandigheden.