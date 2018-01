Cao voor cabinepersoneel KLM goedgekeurd door VNC

Dat akkoord bestaat uit onder meer uit een loonsverhoging van 3,5 procent in drie fases. De maatregel waarbij op langere vluchten een deel van de reis met een bemanningslid minder wordt gewerkt, is in de afspraken aangepast.

Het gaat om de zogenoemde -1 CA-maatregel waar veel onvrede over bestond onder het cabinepersoneel. VNC stelt dat er met de aanpassing "een tussenweg" is gevonden in de situatie van voor de invoering en na invoering van deze maatregel.

Doordat er in een rekenmethode een maximaal aantal stoelen per werkgebied is vastgelegd, kan de maatregel volgens VNC niet meer eenzijdig worden ingevoerd.

Vakbond FNV benadrukt dat er in deze nieuwe afspraken juist met minder personeel kan worden gevlogen. De bond verwijst hiervoor naar een overzicht dat door VNC is gepubliceerd.

Verder bouwen

Eerder werd al een principeakkoord gesloten tussen VNC en KLM. ''Vanzelfsprekend ben ik blij dat de ledenraad van VNC heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsakkoord. Nu kunnen we verder bouwen met elkaar'', aldus KLM-topman Pieter Elbers.

Met het principeakkoord werd maandag een 24 uursstaking van het KLM-cabinepersoneel voorkomen.

FNV

De FNV zal het akkoord met een negatief advies voorleggen aan de leden. De bond spreekt van een visieloze aanpak die vooral kortetermijnoplossingen bevat.

FNV was niet betrokken bij het informele overleg tussen VNC en KLM.