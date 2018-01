Walmart verhoogt minimumsalarissen naar 11 dollar

Dat maakt de Amerikaanse retailer donderdag bekend.

Niet alleen verhoogt de grootste retailer ter wereld de uursalarissen van werknemers, ook krijgen fulltime medewerkers voortaan tien weken betaald zwangerschapsverlof en zes weken vaderschapsverlof.

Wie een kind adopteert, geniet van dezelfde voordelen en ontvangt 5.000 dollar.

Bonus

Daarnaast krijgen medewerkers van de supermarktgigant een bonus van 200 tot 1.000 dollar, die hoger is voor medewerkers die langer bij het bedrijf werken. Het idee hierachter is het financieel compenseren van de oude garde, die langer dan nieuwe werknemers voor een lager salaris heeft moeten werken.

Walmart stelt dat de loonsverhoging een gevolg is van het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om het belastingstelsel om te gooien.

Trump besloot bij deze herziening om de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten (VS) te verlagen van 35 naar 20 procent.

Minder belasting

Walmart hoeft dus minder belasting te betalen aan de Amerikaanse overheid en kan een deel daarvan inzetten voor zijn medewerkers. Het bedrijf spendeert 300 miljoen dollar aan de loonsverhoging, naast 400 miljoen dollar aan de eenmalige bonussen.

Het belastingbesluit van Trump, dat in december werd aangenomen door de Senaat, kwam de president en diens Republikeinse Partij op veel kritiek te staan. Zo merkten critici op dat de lagere staatsinkomsten een bezuiniging op de sociale zekerheid zouden impliceren.

Race naar de bodem

Ook zouden de Verenigde Staten hierdoor bijdragen aan een mondiale race naar de bodem. Hierbij verlagen landen hun vennootschapsbelasting in de hoop het vestigingsklimaat te bevorderen en de economie aan te jagen.

Voorstanders van de verlaging kunnen wijzen op de salarisverhoging van Walmart. Deze retailer is niet het enige bedrijf dat salarissen verhoogt. Zo voerden Costco Wholesale Corp. en TJX Cos. ook loonsverhogingen door de afgelopen jaren.

Winkelketen Target verhoogde de eigen minimumsalarissen in oktober al naar 11 dollar. Tegen het eind van 2020 wil deze retailer de laagste salarissen zelfs hebben verhoogd naar 15 dollar. Walmart zelf betaalde zo'n zesduizend medewerkers tot in 2015 nog 7,25 dollar per uur. Dat leverde de retailer veel kritiek op.

Een fulltime-medewerker verdient met een uurloon van 11 dollar op jaarbasis 22.000 dollar, terwijl de armoedegrens voor een huishouden in de VS op 24.600 dollar per jaar ligt.