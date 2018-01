Groep gemeenten dreigt commissarissen Eneco weg te sturen

Iets meer dan de helft van de aandeelhouders heeft het vertrouwen in de raad opgezegd, meldt Het Parool donderdag op basis van een brief die de krant heeft ingezien. Een woordvoerder van Eneco bevestigt het bestaan van de brief.

Het gaat om 29 gemeenten die eerder al duidelijk maakten het belange in het energiebedrijf te willen verkopen. Opgeteld hebben ze 80 procent van het stemrecht.

De brief is verstuurd door de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser. Volgens hem is de verhouding tussen de gemeenten en de directie van Eneco sterk verstoord en hebben de commissarissen het laten afweten met de controle op de directie.

Dialoog

Eneco heeft zelf in een persbericht laten weten de stap van de gemeenten onverantwoordelijk en schadelijk te vinden.

Volgens het energieconcern heeft de raad van commissarissen wel de wettelijke taak en de verantwoordelijk in acht genomen, "namelijk de behartiging van de belangen van de onderneming op de lange termijn en alle bij de onderneming betrokken belanghebbenden".

President-commissaris Edo van den Assem zegt te betreuren dat de aandeelhouders deze stap zetten in plaats van een dialoog te zoeken.

"Het is in het belang van alle partijen dat we stoppen met het benadrukken van de verschillen en nu doorgaan met de voorbereiding van het privatiseringsproces."

Strijdbijl begraven

De centrale ondernemingsraad van Eneco roept op de strijdbijl te begraven. "Het voortgaande wantrouwen tussen de grootste aandeelhouders aan de ene kant en de raad van commissarissen en raad van bestuur van Eneco aan de andere kant, moet direct stoppen in het belang van Eneco."

De ondernemingsraad wil dat de partijen weer constructief met elkaar om tafel gaan, en daarna snel een gezamenlijk en goed gecoördineerd verkoopproces opstarten, waarbij een duurzame en bestendige toekomst van Eneco kan worden gegarandeerd.