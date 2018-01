Tele2 biedt 2,7 miljard voor kabelmaatschappij Com Hem

Het bedrijf krijgt daarmee naar eigen zeggen de beschikking over het snelste vaste netwerk voor telefonie, internet en televisie van Zweden, met landelijke dekking.

Het fusiebedrijf wordt de op één na grootste telecomprovider van Zweden en de marktleider op het gebied van digitale televisie. Samen hebben Tele2 en Com Hem zo'n 3,9 miljoen klanten voor mobiele telefonie. Daarnaast hebben zij 0,8 miljoen afnemers van breedbandinternet en 1,1 miljoen van digitale televisie.

Tele2 legt omgerekend 2,7 miljard euro op tafel om Com Hem in te lijven. Daarvan wordt bijna een kwart voldaan in contanten, de rest in eigen aandelen. De aandeelhouders van Com Hem krijgen daardoor een belang van bijna 27 procent in het fusiebedrijf, dat doorgaat onder de naam Tele2.