OM verdenkt bedrijven uit Nederland en Luxemburg van belastingfraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag samen met Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden doorzocht, in Nederland en in Luxemburg, en administratie in beslag genomen. Drie directeuren en een manager worden ervan verdacht dat zij opzettelijk onjuiste aangiften dividendbelasting hebben gedaan. Ze zijn niet aangehouden.

Justitie spreekt van een spiegelpaleisconstructie, waarin een vennootschap fictief een lening van 2 miljard euro verstrekte aan de Luxemburgse moedermaatschappij. Na verschillende omwegen was er 45 miljoen belasting over een winstuitkering verschuldigd. Dat werd aan de Luxemburgse fiscus afgedragen, maar het geld werd later weer bij die belastingdienst teruggehaald. In Nederland werd ten onrechte een 'nihil-aangifte' gedaan.

Het OM wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat en waar ze precies gevestigd zijn.