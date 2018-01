Amsterdamse beurs sluit op hoogste niveau sinds 2001

De AEX eindigde dinsdagmiddag op 563,04 punten met een winst van 0,4 procent.

Daarmee is een piek van 2007 overtroffen. Toen noteerde de toonaangevende graadmeter op 16 juli een slotstand van 561,90 punten. De laatste keer dat de AEX boven die stand eindigde, was in 2001.

Met name de stevige koerswinst van het kabel- en telecomconcern Altice heeft de koers van de AEX dinsdag doen stijgen. Het aandeel werd dinsdag 10,5 procent meer waard. Dit hangt samen met een aangekondigde afsplitsing van de Amerikaanse tak van het bedrijf.

Aegon

Ook het aandeel Aegon steeg flink met een plus van 2,4 procent. Verder waren Europese beleggers positief over sterker dan verwachte cijfers uit Duitsland. Vorige week hebben onder meer records op Wall Street bijgedragen aan de optimistische stemming op de AEX en andere Europese beurzen.

De AEX is sinds de start van het handelsjaar iedere handelsdag hoger gesloten. Het begon op 2 januari met een lichte winst,maar daarna is de index telkens met plussen van 0,4 tot 0,9 procent de handel uitgegaan. Onder meer de aandelen van SBM Offshore, Altice, Galapagos en Randstad waren de afgelopen dagen in trek.