Personeel Siemens wil in gesprek met minister Wiebes over behoud banen

Siemens kondigde onlangs aan dat de locatie in Hengelo, waar onder meer gasturbines worden gemaakt, op termijn wordt gesloten. Daardoor verliezen honderden werknemers hun baan.

Wiebes heeft eerder aan de Tweede Kamer beloofd in gesprek te gaan met de directie van de fabriek over de sluiting.

FNV meent dat het ''zomaar schrappen van zeshonderd hoogwaardige banen" niet maatschappelijk verantwoord is en ook niet in het belang van Nederland. "De medewerkers van Siemens kennen als geen ander de mogelijkheden van hun hypermoderne fabriek. Het simpelweg sluiten van een vestiging is niet goed voor innovatief Nederland."

De leiding van de Siemens-fabriek in Hengelo is nog altijd met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van de fabriek. Belangrijkste doel daarbij is het behoud van banen.

De vakbond rekent erop op korte termijn een antwoord van de minister te krijgen. Dan kan er een afvaardiging van Siemens-medewerkers afreizen naar Den Haag.