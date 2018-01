KLM vervoert recordaantal passagiers in 2017

De bezettingsgraad over het hele jaar was 88,4 procent. Dat is 1,2 procentpunt hoger dan in 2016. De stijging was het grootst in Europa, meldt KLM dinsdag bij de bekendmaking van de cijfers.

In december lag de passagiersgroei bij KLM met een kleine 4 procent een stuk lager. Dat komt ook doordat thuisbasis Schiphol op 11 en 12 december slechts beperkt kon worden gebruikt door hevige sneeuwval. Vele honderden vluchten kwamen daardoor te vervallen.

Air France

Zustermaatschappij Air France verwelkomde vorig jaar 51,3 miljoen reizigers, wat neerkomt op een groei van 3 procent. Daar steeg de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, naar 85,7 procent. In december vervoerde Air France een kleine 2 procent meer passagiers.

Ook Transavia wist groei te realiseren. Het dochterbedrijf van KLM vervoerde 14,8 miljoen passagiers, ruim 11 procent meer dan in 2016. Gemiddeld zaten de vliegtuigen van de prijsvechter, die actief is in Nederland en Frankrijk, voor 90,6 procent vol.

De totale KLM Groep verwelkomde daardoor 41,6 miljoen passagiers aan boord in 2017.

Bij KLM Cargo was sprake van een daling van 0,6 procent. De laatste maanden laten echter wel een positieve trend zien, aldus KLM.

Brussels Airport

Niet alleen KLM en haar zuster- en dochterondernemingen hadden een goed jaar. Ook Brussels Airport meldt een succesvol 2017, waarin diverse records werden gebroken. De luchthaven ontving bijna 24,8 miljoen passagiers. Dat is 13,6 procent meer dan in 2016. In de maand juli werd zowel het dag- als het maandrecord verbroken.