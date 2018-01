Telecombedrijf Altice splitst Amerikaanse tak af

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2018 de plannen zijn afgerond, maar aandeelhouders moeten zich er bijvoorbeeld nog over uitspreken.

De splitsing moet ervoor zorgen dat Altice USA onder leiding van topman Dexter Goei kan blijven groeien, zonder last te ondervinden van de schulden van het moederbedrijf.

Altice heeft 67 procent aandeel in de Amerikaanse tak, dat verdeeld wordt over de aandeelhouders van het bedrijf. Ook keert Altice voor 1,5 miljard dollar in contanten aan dividend uit.

Samengevoegd

De Amerikaanse kabelaars Suddenlink en Cablevision werden na overnames door Altice samengevoegd tot Altice USA, dat in juni vorig jaar een eigen beursnotering in New York kreeg. CPP Investment Board en BC Partners werkten samen met Altice bij de overnames.

In Europa, waar Dennis Okhuijsen topman is, wordt Altice omgevormd in Altice France, Altice International en een nieuw te vormen Altice Pay TV.

Altice heeft de afgelopen maanden zware verliezen geleden op de beurs vanwege zorgen bij beleggers over de torenhoge schuld van het van oorsprong Franse concern. Altice heeft aangekondigd om zich te focussen op het afbouwen van de schuld en voorlopig geen overnames meer te doen. Het bedrijf werkt aan desinvesteringen om de schuld te helpen terugdringen.