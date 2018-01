IMF stelt groeiprognose wereldeconomie naar boven bij

Volgens Obstfeld heeft het IMF vooral ''positieve verrassingen" gezien in China en de meeste ontwikkelde economieën waaronder Europa.

In oktober stelde het IMF voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 3,7 procent te verwachten. Dat zou neerkomen op de grootste groei sinds 2011. Deze prognose wordt later in januari door het IMF bijgeschaafd.

Een van de belangrijkste punten waar de organisatie naar kijkt, is de impact van de belastinghervorming in de Verenigde Staten. In het kielzog van de Amerikaanse economie kan de ''fiscale prikkel" volgens Obstfeld ook in Europa op de korte termijn positief uitwerken.

Op de lange termijn zijn de gevolgen mogelijk negatiever. De hoofdeconoom wijst daarbij op de plannen in relatie tot de risico's van hoge schuldniveaus.