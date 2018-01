Schiphol nadert maximum aantal starts en landingen

Het gaat om alle reizigers die op de luchthaven vertrokken, aankwamen of er overstapten.

In totaal werden in 2017 ruim 496.000 starts en landingen gemaakt op Schiphol, 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de luchthaven maar net onder het maximum van 500.000 gebleven dat met de omgeving is afgesproken voor de jaren tot en met 2020.

Het vrachtvolume nam toe met 5,4 procent naar 1,75 miljoen ton. Schiphol bood het voorbije jaar 326 bestemmingen aan, vier meer dan in 2016.

Rotterdam The Hague Airport, dat ook tot de Schiphol Groep behoort, meldde vorige week al dat in 2017 een recordaantal passagiers via die luchthaven is gevlogen. Het waren er 1,7 miljoen, een stijging van ruim 5 procent.

Eindhoven Airport zag het passagiersaantal toenemen met 19,4 procent naar 5,7 miljoen.