'Shell nu wel klaar om aan te sluiten in schaliegasrevolutie'

Van Beurden zegt in de krant dat de groei voor Shell moet komen uit de productie van chemicaliën, elektriciteit en biobrandstof. Wat de olie- en gasproductie betreft, gaat het concern zich richten op de schaliereserves in de Verenigde Staten, Canada en Argentinië.

De combinatie van Shell en schalie-energie is in het verleden niet altijd even gelukkig geweest. In 2013 moest het bedrijf een afschrijving van 2,1 miljard dollar doen op de waarde van onconventionele olievelden in Noord-Amerika.

Van Beurden zegt in de Britse zakenkrant dat Shell inmiddels zo veel stappen heeft gemaakt dat het bedrijf schaliewinning nu wel winstgevend kan maken. De productiekosten zijn de afgelopen jaren lager geworden en ‘’als de olieprijs een beetje meewerkt’’ zijn er veel mogelijkheden, zegt Van Beurden.

Shell volgt het spoor van Amerikaanse oliereuzen als Chevron en ExxonMobil die zich de komende jaren ook meer gaan toeleggen op schaliegas.