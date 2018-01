Vakbond FNV zegt dat cabinepersoneel KLM maandag definitief staakt

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zij dit doen, zegt de organisatie.

De luchtvaartmaatschappij vindt de aankondiging van een 24-uursstaking door FNV onredelijk en onverstandig. "KLM is met de cabinebond VNC nog steeds in gesprek over een cao en doet haar uiterste best om tot een overeenkomst te komen", aldus KLM-woordvoerder Robbert Veldhuizen.

KLM roept FNV op om in het belang van klanten en medewerkers in overleg te gaan over een nieuwe cao, in plaats van te staken.

Als gevolg van de staking vertrekken er maandag minder KLM-vluchten vanaf Schiphol, weet FNV. Veldhuizen zegt dat de maatschappij alles aan doet om ervoor te zorgen dat klanten zo min mogelijk last ondervinden.

Voorkomen

KLM deed eerder op vrijdag nog een uiterste poging om de geplande stakingen van maandag te voorkomen. KLM hoopte op een akkoord dat goed genoeg is voor leden van FNV Cabine.

FNV Cabine vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de stewards en stewardessen bij de luchtvaartmaatschappij. KLM blijft erbij dat de aankondiging van een 24-uursstaking door de bond ''onredelijk en onverstandig" is.

Maatregel

De bond protesteert tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Die eis moet volgen bestuurder Birte Nelen van FNV Cabine in zijn geheel van tafel.

"De door KLM eenzijdig opgelegde maatregel verhoogt de werkdruk en de service op de vluchten is niet meer KLM-waardig", zegt FNV.

De bond denkt dat er "grote actiebereidheid" onder de FNV-leden bij KLM is. Ook een deel van de leden van vakbond VNC en niet-vakbondsleden zullen naar verwachting het werk neerleggen, zegt FNV.

Vluchten

KLM zei eerder op vrijdag dat bij acties op maandag vrijwel alle vluchten uitgevoerd kunnen worden. "Als er toch gevolgen zijn in de vorm van annuleringen of vertragingen informeert KLM klanten zo spoedig mogelijk", aldus Veldhuizen.

KLM raadt wel aan de website in de gaten te houden voor actuele reisinformatie. Bij eventuele gevolgen worden reizigers zo snel mogelijk geïnformeerd over eventuele annuleringen en vertragingen. Ook staat KLM zijn klanten bij met het omboeken van vluchten.