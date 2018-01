Hogere inkomens krijgen meer loon in 2018, lagere inkomens leveren in

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van salarisstrookverwerker ADP. De instantie keek naar belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen.

Zowel werknemers met een minimumloon (1.578 euro) als een modaal loon (2.849 euro) zien hun salaris maandelijks stijgen met 7 euro. Dit wordt veroorzaakt doordat zij minder belasting betalen.

Voor hogere inkomens stijgen de lonen nog verder. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen, krijgen maandelijks 8 euro extra aan nettosalaris. Wie tweemaal modaal (5.787 euro) verdient, ziet een nettostijging van 16 euro per maand tegemoet.

De salarisstijging bij hogere inkomens wordt veroorzaakt door een verlaging van het toptarief. Dit tarief daalt van 52 procent naar 51,95 procent voor werknemers met een salaris van bruto 68.508 euro per jaar.

Parttimers leveren in

Niet iedereen gaat er echter op vooruit. Werknemers die 1.000 tot 1.500 euro bruto per maand verdienen, zien hun nettoloon juist dalen.

Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Wie bijvoorbeeld 1.500 euro bruto verdient, krijgt per maand 4 euro minder op de rekening gestort.

Bij deze lonen wordt de arbeidskorting echter niet volledig ten gelde gemaakt. ADP adviseert werknemers met zo’n salaris om dit verschil via hun aangifte inkomstenbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Bouw

Werknemers in de bouw noteren de grootste loonstijging. Vooral minima en werknemers met twee keer modaal gaan er fors op vooruit, met 12 euro extra per maand. Modale salarissen verdienen 8 euro extra per maand.

Ambtenaren gaan er netto op vooruit, maar zien hun loon minder hard stijgen dan in andere sectoren. Een maandelijkse plus is er nog voor werknemers met een minimumloon (6 euro) of modaal salaris (5 euro).

Wie echter twee keer modaal verdient als ambtenaar, krijgt maandelijks een euro minder. Dit wordt veroorzaakt doordat zij meer betalen aan pensioenpremie, wat stijgt met een hoger inkomen.

Metaal en techniek

Ook aanzienlijk is de loonstijging voor dubbel modale inkomens in de metaal- en technieksector, van 11 euro per maand. Werknemers in deze sector hebben te maken met minder pensioenpremie.

De zorgsector ziet een lichte stijging van de nettolonen tegemoet. Wie modaal verdient, krijgt er maandelijks 6 euro per maand bij door een lagere pensioenpremie en een lagere belastingdruk.

ADP verzorgt maandelijks de salarisstroken van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Weinig bijzonder

Algemeen directeur Martijn Brand van ADP wijst erop dat premier Rutte met zijn beleid wil dat werk meer gaat lonen. Wel stelt Brand dat er dit jaar op salarisgebied nog weinig te merken zal zijn van het beleid van Rutte III.

Het nieuwe kabinet ging te laat van start om nog van invloed te kunnen zijn op de lonen. Vanwege het continuerende beleid van het demissionair kabinet, zou het volgens de salarisstrookverwerker gaan om "weinig bijzondere ontwikkelingen".

De belastingtarieven stijgen in de tweede en derde schijf aanzienlijk naar 40,85 procent. Door hogere heffingskortingen en inkomensgrenzen, noteren de meesten toch een bescheiden plus in loon.

Lagere pensioenen

Pensioensgerechtigde Nederlanders gaan er in 2018 op achteruit. Wie een aanvullend pensioen heeft van 500 euro, ontvangt maandelijks 1,25 euro minder. Dit wordt 1,88 euro bij 750 euro en loopt op tot 6,88 euro minder bij een uitkering van 2.750 euro per maand.

Dit verschil wordt veroorzaakt door een verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZWV). Dit stijgt van 5,40 procent naar 5,65 procent.

Een uitzondering is er voor mensen met een aanvullend pensioen van 1.700 tot 2.650 euro. Door een verlenging van de eerste belastingschijf betalen zij volgens ADP hooguit enkele "dubbeltjes" minder belasting per maand.

Compensatie

Voor AOW-gerechtigden is er een compensatieregeling. Door een stijging van de belastingkorting van 126 euro, krijgt deze groep een zogeheten ouderenkorting van 1.418 euro per jaar. Dit geldt voor inkomens tot 35.346 euro. Hogere inkomens krijgen een ouderenkorting van 72 euro.

Daarnaast stijgt de AOW-uitkering. Voor gehuwden volgt een brutobedrag van 7,66 euro extra per persoon. Alleenstaanden krijgen er maandelijks 12,47 euro erbij.

Teleurgesteld

De FNV is teleurgesteld over de looncijfers. Arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha vindt het jammer dat de lonen achterblijven bij de economische groei. Ook wijst Boufangacha erop dat met de kabinetsbegroting van 2018 werkenden met een laag inkomen en gepensioneerden er het minst op vooruit gaan of achteruit.

FNV stelt als oplossing voor een verhoging van de AOW, het minimumloon, uitkeringen en hogere lonen voor werkenden. De instantie denkt aan een stijging van 3,5 procent tot 5 procent voor de laagste loonschalen.

Werknemersorganisatie CNV Vakmensen is wel tevreden met de loonstijging. Woordvoerder Wouter de Jong: "Het werd tijd ook. We hebben natuurlijk de crisis achter de kiezen, maar ook toen is geld verdiend door menig ondernemer."

"Ondernemers wilden kans om vlees op de botten te krijgen", zegt De Jong. "Wij hebben lang meegeveerd met hen. Nu is het tijd voor werknemers om vlees op de botten te krijgen."

Krappe arbeidsmarkt

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst erop dat de lonen in Nederland oplopen door "toegenomen krapte op de arbeidsmarkt". Woordvoerder Edwin van Scherrenburg verwacht dat deze loonstijging voorlopig zal aanhouden, "maar er zijn grote verschillen per sector en per bedrijf". Van Scherrenburg benadrukt dat mkb-bedrijven soms nog aan het herstellen zijn van de crisis.

Van Scherrenburg wijst erop dat het CPB rekening houdt met een loonstijging van 2,8 procent in 2018. Het gaat hier om een combinatie van 2,2 procent contractloonstijging en 0,6 procent incidentele loonstijging, zoals bonussen en overgaan op een hogere schaal.

"Helaas merken mensen dat niet altijd direct in de portemonnee, door de hoge lasten op arbeid", zegt de VNO-VNW-woordvoerder. "Het is dus belangrijk dat we vaart achter blijven zetten om die verder te verlagen." Ook CNV Vakmensen geeft aan voor een belastingverlaging op arbeid te zijn.