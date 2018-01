Petrobras schikt voor miljarden in corruptieschandaal VS

Het bedrijf beloofde in totaal krap 3 miljard dollar aan schadevergoedingen uit te keren.

Onderdeel van de schikking is dat Petrobras geen schuld bekent in de kwestie. De schadevergoeding, die in drie gelijke delen zal worden overgemaakt, wordt door Petrobras in de financiële resultaten over het vierde kwartaal opgenomen. Een rechter moet zich nog uitspreken over het voorstel.

Beleggers klaagden Petrobras aan nadat voormalig leidinggevenden van het bedrijf ervan werden beschuldigd jarenlang steekpenningen te hebben aangenomen, vooral van bouwbedrijven. Door het corruptieschandaal verdampte een groot deel van de marktwaarde van Petrobras.