'Google sluisde in 2016 miljard meer door Nederland dan het jaar ervoor'

Volgens het Financieele Dagblad (FD) is de manier waarop Google geld via Nederland van de ene naar de andere dochteronderneming verplaatst legaal, maar wel omstreden. De methode wordt wel ‘Dutch Sandwich’ genoemd, omdat het Nederlandse bedrijf fungeert als een tussenstation tussen andere Google-dochters.

Het grootste gedeelte van het geld dat Google Netherlands binnenkrijgt, komt van Google Ireland Limited. Wie een advertentie inkoopt bij Google, betaalt dat bedrijf.

Google wil ervoor zorgen dat de inkomsten uiteindelijk terechtkomen bij Google Ireland Holdings. Dit bedrijf staat geregistreerd in Ierland, maar is gevestigd in het belastingparadijs Bermuda, waar geen vennootschapsbelasting wordt geheven.

Door de Nederlandse brievenbusfirma als tussenstation te gebruiken, hoeft Google in Ierland geen belasting te betalen over het verplaatste bedrag. Als dat rechtstreeks gebeurt, moet dat wel.

Overigens stond de Nederlandse fiscus niet helemaal met lege handen bij de activiteiten van Google: Quote schrijft dat het concern 3,1 miljoen euro aan vennootschapsbelasting betaalde. Dit bedrag vloeit voort uit een zogeheten ‘ruling’ met de Nederlandse overheid, een afspraak over een bedrag dat in het vestigingsland moet achterblijven.