Donderdag landelijke staking streekbussen en regionale stoptreinen

Er zullen op 4 januari daardoor minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen rijden, melden vakbonden FNV en CNV dinsdag. Om 12.00 uur verliep officieel het ultimatum dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld.

De werknemers in het streekvervoer willen afspraken over een vermindering van de werkdruk. Ook willen ze een loonsverhoging van 3,5 procent over twaalf maanden, waar de werkgevers niet meer dan 2 procent bieden.

De stakingen zullen donderdag de hele dag duren. Het nachtnet zal in de nachten van 3 en 4 januari en 4 en 5 januari wel gewoon rijden. Als werkgevers geen toezeggingen doen, zullen er "meer en langduriger" stakingen volgen, aldus FNV.

"Staken is voor niemand leuk", zegt Paula Verhoef, onderhandelaar bij FNV Streekvervoer. "We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien."

Geen plaspauzes

Chauffeurs zouden volgens de vakbond steeds vaker te maken hebben met roosters waarin vier uur achter elkaar gereden moet worden, geen plaspauzes krijgen en eventueel verloren tijd moeten inhalen in hun lunchpauze. "In veel bussen wordt elke minuut vertraging of voorsprong zichtbaar gemaakt op het dashboard. Dat geeft continue stress", stelt Verhoef.

Volgens FNV hebben werkgevers inmiddels genoeg tijd gehad om afspraken te maken. Werkgeversvereniging VWOV stuurde dinsdagochtend nog een uitnodiging naar de bonden voor overleg, maar die gingen hier niet op in. "De brief bevat geen nieuwe aanknopingspunten en toezeggingen, vergeleken met waar we in november zijn gestopt. Dan heeft verder praten geen zin", vindt onderhandelaar Sanne van der Meulen van CNV Vakmensen.

In november liep het overleg tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao mis. De cao streekvervoer telt 12.000 werknemers.