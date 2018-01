Supermarktketens Jumbo en Plus zien omzet stijgen

Deze stijging komt grotendeels door een autonome groei van 4,2 procent in de bestaande Jumbo-winkels. Dat is boven het markgemiddelde, meldt Jumbo dinsdag.

De omzet die Jumbo uit de online activiteiten haalde, verdubbelde. De supermarkt heeft inmiddels 390 Pick Up Points, waarvan er 225 een bezorgdienst hebben. Het aantal winkels kwam in 2017 uit op 585.

De restaurants van La Place maakten een omzetgroei van 34,1 procent door. De omzet kwam daarmee uit op 123,3 miljoen euro.

Dat komt vooral door een toename in het aantal vestigingen. Er kwamen dit jaar dertig vestigingen van La Place bij.

In 2018 verwacht Jumbo verder te groeien naar zeshonderd winkels. Ook verwacht het supermarktconcern opnieuw een verdubbeling van de online omzet.

Consolidatieslag

Overnames sluit de grootgrutter niet uit, zei financieel topman Ton van Veen in een toelichting op de omzetcijfers. De afgelopen jaren wist Jumbo in rap tempo aan marktaandeel te winnen door grote overnames van onder meer de supermarkten van Super de Boer en C1000.

Volgens Van Veen zijn er nog kansen genoeg om ''Nederland geler te kleuren'' Hij wijst onder meer op de circa twintig supermarktformules die Nederland nu nog telt.

''Dat zijn er veel meer dan landen om ons heen zoals Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ik denk niet dat de consolidatieslag in Nederland al voorbij is."

De groeimogelijkheden zitten volgens Van Veen niet alleen in de verdere toename van het aantal winkels. Het bedrijf zal ook inzetten op het verbeteren van bestaande winkels, om maar zo veel mogelijk ''gemak" voor klanten te realiseren.

Online

Jumbo zag in 2017 de omzet van de onlinebestedingen verdubbelen. Voor bepaalde functies en met name ICT is het volgens Van Veen een ''grote uitdaging" om deze vervuld te krijgen.

Om ICT-talenten aan boord te krijgen is de Jumbo Tech Campus in het leven geroepen. Met de ondernemingsraden werd onlangs een akkoord op hoofdlijnen bereikt over verbeterde arbeidsvoorwaarden voor de overige medewerkers, zonder akkoord met de bonden.

Plus

Ook supermarktketen Plus heeft naar eigen zeggen een succesvol jaar achter de rug. Het bedrijf wist meer klanten te trekken, geholpen door investeringen in bestaande winkels en door groei in het onlinesegment.

De omzet op jaarbasis steeg met 5,5 procent tot bijna 2,4 miljard euro. Daarmee is Plus goed voor een marktaandeel van 6,4 procent.

Om nog meer klanten te binden zal de keten blijven investeren in bestaande winkels. Een aantal zal worden omgebouwd volgens het Briljant 2.0-concept, de eerste winkel in dit concept opende in 2016 in Abcoude zijn deuren.

Afgelopen jaar volgden nog eens vier winkels. Plus merkt dat klanten de nieuwe uitstraling van de winkels kunnen waarderen, ook in omzet, en zal het concept daarom verder uitrollen.

Ophaalpunten

Het aantal ophaalpunten van boodschappen die online zijn gedaan, verdubbelde afgelopen jaar van honderd naar ruim tweehonderd. Daarnaast is bij 220 winkels sprake van een bezorgservice.

De vier bestaande distributiecentra van Plus moeten op termijn overgaan naar een nieuw distributiecentrum in Tiel. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang.