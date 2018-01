Coop ziet omzet toenemen met 5,3 procent

Dat meldt Coop maandag. De totale consumentenomzet steeg vorig jaar met 59 miljoen euro. Ook de onlinebestellingen vertoonden een forse omzetstijging.

Financieel directeur Herco Boer zegt dat de naamsbekendheid door een mediacampagne flink is toegenomen. Coop opende in 2017 vijf winkels en kwam daardoor uit op 263 vestigingen. Daarnaast zijn 39 winkels ingrijpend verbouwd.

Strategie

''Onze keten heeft opnieuw volop geïnvesteerd in bestaande en nieuwe winkels en met onze landelijke tv-campagne flink ingezet op de merk- en naamsbekendheid'', aldus Boer.

''Investeringen die resultaat opleverden in omzetgroei door zowel een toename in klantbezoeken alsook een hogere besteding per kassabon.''

De winkelketen zet de strategie voort van groei door nieuwe winkels, het uitbreiden van het winkels in de binnensteden, onlineverkoop en thuisbezorging. Coop maakt de volledige jaarcijfers bekend op de ledenraad in april. In 2016 kwam de winst uit op bijna 8 miljoen euro, toen een stijging van meer dan 50 procent.