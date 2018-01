Groei Chinese industrie lager na financieel toezicht IMF

Dat blijkt uit cijfers van de Purchasing Managers Index (PMI) die Het Financieele Dagblad analyseerde.

De toegenomen activiteiten van de afgelopen maand waren minder groot dan in november, maar de activiteiten van inkoopmanagers blijken wel licht te zijn toegenomen.

Voor de industriële sector in China kwam de PMI in december uit op 51,6. Dit is iets lager dan de maand ervoor, toen deze PMI 51,8 was. De algemene PMI in het land stond op een stand van 55. Een score boven de vijftig duidt een toename in activiteiten aan.

Toezicht

Begin december maande het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de grootmacht tot betere financiële regelgeving en strenger financieel toezicht.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) stelde eerder in een rapport dat een financiële crisis in China grote gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie.

De Chinese overheid legde begin december daardoor meer nadruk op financiële risico's, vervuiling en armoede en richtte zich minder op de expansie van industriële activiteiten.