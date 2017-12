Piloten bereiden zich voor op acties bij KLM

Volgens pilotenvakbond VNV wordt na 1 januari een speciale actie en inventarisatiecommissie ingesteld, een eerste stap op weg naar mogelijke acties. Dit bevestigde de bond na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

De commissie zal zich buigen over een mogelijk ultimatum voor KLM om over de brug te komen.

Laat KLM de eisen links liggen, dan lijken acties onvermijdelijk. Die kunnen ludiek zijn, maar ook werkonderbrekingen worden niet uitgesloten. Daarover zal eerst met leden worden gesproken.

Onderhandelen

KLM wil graag een langjarige overeenkomst sluiten met de piloten. Volgens VNV liggen er echter veel grote thema's te wachten waardoor eerst een kortlopende tussen-cao meer gewenst is om rust te brengen.

De bond vindt het verder vreemd dat de luchtvaartonderneming niet in de kerstvakantie wil onderhandelen.

De piloten zijn niet de enige bij KLM die zich roeren. Vakbond FNV kondigde eerder aan dat een deel van het cabinepersoneel op maandag 8 januari voor 24 uur het werk neerlegt. Daardoor zullen volgens de vakbond die dag minder of mogelijk zelfs geen KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol.

Actie

De bond protesteert tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen.

Verder werd een eindbod van KLM wat betreft een nieuwe cao door 80 procent van de leden van FNV Cabine afgewezen.

Of de stakingen daadwerkelijk doorgang zullen vinden is nog niet duidelijk. Mogelijk steekt de rechter hier een stokje voor. De grootste cabinevakbond VNC is nog in gesprek met KLM over een nieuwe cao. Deze gesprekken worden begin januari hervat.