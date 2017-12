Kleine koersuitslagen op Aziatische beurzen

De oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijs, terwijl de Aziatische leveranciers van Apple onder druk stonden na het koersverlies van het Amerikaanse technologiebedrijf.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger op 22.911,21 punten. Japan Petroleum Exploration en Inpex wonnen 3,3 en 2,3 procent na een stijging van de olieprijzen tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Offshore olieboringsbedrijf Japan Drilling dikte 2,1 procent aan en olieraffinaderij Idemitsu Kosan kreeg er 2,7 procent bij.

Scheepbouwer Kawasaki Heavy Industries maakte een koerssprong van 8 procent. Beleggers reageerden opgelucht op het besluit dat het bedrijf stopt met een offshore-project met een Noors bedrijf.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de plus. Apple-leveranciers Sunny Optical en AAC Technologies verloren 5,5 en 4,7 procent nadat een analist waarschuwde voor tegenvallende verkopen van de iPhone X. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak en de Kospi in Seoul steeg 0,1 procent.