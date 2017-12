Nederlandse luchthavens verwerken meer passagiers

Daarbij werden in de zomermaanden juli en augustus op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague weer recordaantallen passagiers verwerkt.

Bijna 19,8 miljoen passagiers reisden in het derde kwartaal via Schiphol, een stijging van 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal aankomende en vertrekkende passagiers op Schiphol stijgt sinds het derde kwartaal van 2010.

Ook op de regionale luchthavens was het druk in het derde kwartaal. De twee grootste regionale luchthavens, Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport, beleefden dit jaar hun drukste zomer ooit. Eindhoven kreeg bijna 1,7 miljoen passagiers over de vloer, 10,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Via Rotterdam The Hague vlogen 577.000 passagiers, 17,1 procent meer dan een jaar eerder.

Sterkste groei

Op Maastricht Aachen en Groningen Eelde was de passagiersgroei het sterkst. De luchthavens hadden respectievelijk 36,7 en 32,4 procent meer reizigers in het derde kwartaal van 2017.