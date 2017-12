'China in 2032 grootste economie ter wereld'

Dit voorspelt het Britse economische instiuut CEBR in een dinsdag gepubliceerd rapport.

In 2017 bestaat de top vijf grootste economieën uit de VS, China, Japan, Duitsland en Frankrijk. Volgens CEBR zal dit in de komende 25 jaar veranderen naar China, de VS, India, Japan en Duitsland. In de tweede helft van deze eeuw neemt India waarschijnlijk de koppositie over van China.

Douglas McWilliams, vicevoorzitter bij CEBR, merkt op dat de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump nog weinig impact heeft gehad op de handel van de VS. In de verwachtingen van CEBR houdt de VS daarom een jaar langer op de koppositie.

De economie van India werd dit jaar nog geplaagd door een slecht uitgevoerd overheidsplan om het gebruik van briefgeld te verlagen, maar dit weerhoudt het Aziatische land er niet van om dit en ook volgend jaar een groeispurt te maken.