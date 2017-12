Bedrijven VS krijgen jaar tijd om gevolgen herziening belastingplan te berekenen

De herziening van het belastingstelsel in de VS regelt belastingverlaging van in totaal honderden miljarden en is de grootste hervorming van het stelsel sinds 1980. De kamer van koophandel in de VS waarschuwde onlangs dat sommige bedrijven problemen gaan krijgen met het verwerken van de gevolgen van het belastingplan in hun financiële rapporten.

Zo wordt het tarief voor Amerikaanse ondernemingen verlaagd van 35 procent naar 21 procent, kunnen ze makkelijker geld overmaken naar de overheid en worden aftrekposten veranderd. Vooral deze laatste aanpassing zal ondernemingen veel tijd kosten om door te rekenen.

Naast de lagere belasting voor bedrijven, zijn er ook negatieve gevolgen voor ondernemingen. Zo zal een aantal banken waarschijnlijk verliezen noteren omdat uitgestelde belastingen naar voren moeten worden gehaald.

Wanneer er onzekerheid is over de precieze gevolgen van de ingrijpende plannen, kunnen de concerns voorlopig werken met schattingen, zo meldt de Amerikaanse beurswaakhond SEC.