Online bestellen kerstboodschappen niet overal meer mogelijk

"Het klopt dat op dit moment niet meer mogelijk is om online een bestelling te plaatsen, die voor Kerstmis wordt bezorgd. Afgelopen weken hebben we onze klanten opgeroepen op tijd te bestellen via verschillende kanalen", aldus Mariska Bergmans, communicatie-adviseur van Jumbo.

Halverwege de week waren bij Albert Heijn de bestelmomenten voor thuisbezorgen vol. "Klanten konden nog wel terecht bij pick-uppoints. In november werden klanten getipt om alvast een bestelmoment voor de feestdagen te reserveren", aldus Ahold-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh.

Vol

Bij online supermarkt Picnic kon sinds gisteravond niet meer besteld worden. "Alle 352 autootjes zaten vol met boodschappen", zegt Ruben Vermijs, marketingmanager van Picnic. Twee weken geleden stuurde het bedrijf aan klanten een e-mail met de boodschap dat het extra druk kon worden.

“Vorig jaar was het druk, maar dit jaar hebben wij drie keer zo veel bestellingen”, zegt Vermijs. "Het komt wel vaker voor, dat wij zulke topdagen hebben, doordat we zo snel groeien en in veel nieuwe steden openen. Maar Kerst is altijd speciaal, omdat mensen grotere bestellingen doen en andere producten bestellen", aldus Vermijs.

Drukker dan ooit

Albert Heijn zag het aantal online bestellingen voor de kerst met zo'n 35 procent groeien ten opzichte van vorig jaar. "Het is met thuisbezorgen drukker dan ooit. Dit wordt de eerste keer dat we in één week tijd meer dan honderdduizend bestellingen bij onze klanten thuis gaan afleveren", zegt Aspeslagh.

Jumbo bevestigt dat het het aantal online bestellingen is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.



Om alle bestellingen te verwerken, bezorgen de partijen ook aanstaande zondag aan huis. Picnic is tevens speciaal open op zondag, waardoor het bedrijf vijfhonderd extra bestellingen kon plaatsen.