ACM keurt overname Emesa door Talpa goed

Dat maakt de toezichthouder vrijdag bekend. De huidige COO van Emesa, Carel van Boetzelaer, wordt per 1 januari CEO bij Emesa.

"Nu de overname een feit is, zal Emesa het hart gaan vormen van de e-commerceorganisatie binnen Talpa Network", meldt Talpa Network vrijdag.

Emesa is het moederbedrijf van online merken als VakantieVeilingen, ActievandeDag, TicketScout en het internationale merk VavaBid.

Louter

De nieuwe CEO volgt daarbij René Louter op. In maart dit jaar was Louter aangetrokken als interim-CEO om Emesa in een breder geheel onder te brengen.

"De uitdaging voor ons in het nieuwe jaar is om Emesa een logisch onderdeel te maken van het grote Talpa Network", stelt Van Boetzelaer in een reactie.

"Bij dat proces zal ik René Louter ongetwijfeld gaan missen. Hij heeft ons op een geweldige manier klaargestoomd voor de overname."

Emesa

Bij Emesa werken zo'n 250 medewerkers. Sinds 2015 is het concern ook in België actief en in 2017 is de uitrol naar Frankrijk gestart.

John de Mol heeft de nieuwe media-activiteiten ondergebracht bij Talpa Network, waar ook SBS6, Net5, Veronica en SBS9 onder vallen.