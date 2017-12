Bakkers zijn vakbond FNV beu door acties leden

NBOV en NVB zijn vooral boos over de acties die FNV-leden sinds donderdagavond voeren, terwijl er eerder een akkoord is bereikt over een nieuwe cao met vakbond CNV.

Donderdagnacht begonnen de eerste bakkers met staken. De actie was voor vrijdag aangekondigd, maar bij enkele bedrijven begon de staking al donderdag om 23.00 uur, bij de aanvang van een nieuwe dienst. Dat meldt FNV vrijdagochtend.

Bakkersbedrijven hadden de effecten van de staking echter willen ondervangen door alvast extra brood te bakken. Dat is door de staking op donderdagnacht nu deels mislukt.

De stakers willen een hoger loon dan de werkgevers eerder overeen kwamen met CNV. Ook is er onvrede over onder meer de toeslagen rond de feestdagen en willen ze voorspelbare roosters. Ook is FNV ontstemd over afgeschafte toeslagen.

Halve verhaal

Volgens de werkgevers vertelt FNV maar het halve verhaal en is de bond niet zuiver in zijn communicatie. De looneis van FNV zou maar een premie van 4 cent per uur zijn op de stijging zoals deze is afgesproken in de cao en van afgeschafte toeslagen is geen sprake. Ook op andere punten zou FNV maar het halve verhaal vertellen.

NBOV en NVB verwachten dat de afgesloten cao met een looptijd tot 30 maart 2019 eind januari door de overheid bindend wordt verklaard. Pas tegen die tijd wordt weer gesproken over arbeidsvoorwaarden, aldus de werkgevers.

Bij de staking van vrijdag leggen circa tweehonderd bakkers bij grote bedrijven als Bakkersland, Vomar en Jaffa Bakery het werk neer. Ook bij enkele ambachtelijke bakkerijen voeren bakkers actie.

Hoelang de staking duurt bepalen de bakkers volgens FNV-bestuurder Leo van Beekum pas vrijdagmiddag.