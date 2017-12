'VolkerWessels wint steekspel om kostbare grond Amsterdam-Noord'

De bedrijven krijgen 200.000 vierkante meter grond in bezit in het gebied in het IJ waar Haven-Noord is gepland, een nieuwe woonwijk met plaats voor zeventigduizend mensen, meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag.

De krant heeft betrokkenen gesproken en kadaster- en hypotheekgegevens geanalyseerd.

VolkerWessels en Amvest zouden de grond in handen hebben gekregen via een overeenkomst met de vorige eigenaar Fortress. Dat vastgoedconcern verkeert in financieel zwaar weer en dreigde de grond via een executieveiling kwijt te raken.

Door de gang van zaken staat vooral het familiebedrijf Damen, dat reparatiewerven uitbaat, buitenspel. Dat bedrijf had gehoopt de grond tijdens de executieveiling zelf in handen te krijgen.