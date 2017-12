Staalbedrijf Ilva moet Italië staatssteun terugbetalen

Dat heeft de Europese Commissie bepaald na een diepgaand onderzoek.

Volgens Brussel zijn twee leningen in 2015 verstrekt die onder de marktprijs waren. Dat is in strijd met de EU-regels.

De commissie benadrukt dat de zaak losstaat van ander onderzoek naar Ilva, waaronder de voorgenomen overname van het bedrijf door staalproducent ArcelorMittal.

Het besluit mag geen gevolgen hebben voor een toekomstige koper van Ilva-onderdelen, stelt Brussel. Ilva is verantwoordelijk voor het terugbetalen van de kredieten.

De commissie begon in 2016 een onderzoek, nadat verschillende concurrenten in 2014 en 2015 hadden geklaagd over mogelijk verboden hulp door de Italiaanse regering. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) genoot Ilva voordeel ten opzichte van de concurrentie bij twee van de vijf steunmaatregelen.