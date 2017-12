Aantal werklozen in Nederland zakt onder de 400.000

Dat bleek donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en uitkeringsinstantie UWV.

In november hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Dat is het hoogste aantal ooit, aldus de onderzoekers. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen.

Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren dus 397.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee naar 4,4 procent.

Vorig jaar waren er rond dit moment nog bijna 500.000 werklozen. Het Centraal Planbureau ging daarbij in zijn jongste raming uit van een verdere daling, naar gemiddeld 360.000 werklozen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt in een reactie van mooie cijfers.

Het aantal lopende ww-uitkeringen nam vorige maand met ruim 6.000 duizend af tot 337.000. Het was de tiende maand op rij dat er sprake was van minder uitkeringen. Vooral in de bouw is sprake van een daling van de uitkeringen. Alleen in de sectoren landbouw en visserij, horeca en culturele instellingen nam het aantal lopende uitkeringen toe. Dat komt waarschijnlijk omdat er in dit seizoen minder werk is in deze sectoren.